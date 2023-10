Presidente de Diputados dice que hace seis meses se decidió dotar tablets y tilda de "agoreros" a sus críticos

Después de que se generara una nueva polémica por la entrega de tablets a los legisladores de la Cámara Baja, el presidente de Diputados, Jerges Mercado, aseguró este martes que hace seis meses se tomó esa decisión y consideró que son unos "agoreros" sus críticos.



"Estamos en el siglo de la tecnología, (por ejemplo) yo ya nunca uso papel y bolígrafo, porque para cada papel que usamos quemamos (o destruimos) árboles. Hace seis meses atrás decidimos que íbamos a dotar tablets a los diputados para que tengan toda su documentación al alcance de su mano porque esa es la tecnología", dijo Mercado.



Sin embargo, según su versión, la empresa de telecomunicación que está dando los tablets "tardó en hacer una propuesta aceptable y por eso recién se van a entregar" a los diputados.



Pero, "no son tablets compradas por la Cámara de Diputados, es como el teléfono que usted va a la empresa, le dan el teléfono y después de cierto tiempo es tuyo el teléfono. Lo que nosotros estamos comprando es el servicio de internet, no son las tablets; las tablets nos está dando la empresa de telecomunicaciones y yo realmente lamento que se hubiera demorado tanto, pero no vamos a dejar de hacerlo por algunos agoreros que quieren ganar protagonismo solamente oponiéndose", sostuvo.



En pasadas horas, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea dijo que "están entregando tablets a los diputados justo antes de la elección de la nueva directiva de la Cámara".



"Gracias, pero no. No acepto coimas. Lo último que haría en la vida es venderme por una tablet", añadió Ormachea.



En el mismo sentido, el diputado de CC Alberto Astorga consideró que Mercado "ahora regala tablets (porque) ya está en campaña".



"Quiere volver a ser reelegido, (pero) desde el principio hemos dicho que es el presidente más nefasto (de Diputados), ni siquiera convocaba a sesiones, no genera consenso y no creo que le demos el voto para que vuelva a ser elegido como presidente de la Cámara de Diputados; pero sin duda, todos estos mecanismos son parte de su campaña, seguramente quiere que los parlamentarios voten por él, pero lo malo es que está utilizando el dinero de la Asamblea Legislativa para hacer campaña, no está saliendo de sus bolsillos", indicó Astorga.



El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López también consideró que Mercado está "queriendo, seguramente, comprar la conciencia de algunos diputados con tablets".



Pero "no es dinero de Jerges Mercado, es el dinero del pueblo. Estamos al tercer año de la gestión y no hemos necesitado de tablets, más al contrario, nosotros dijimos que tenemos que ver la realidad que estamos pasando en el país en la parte económica y tenemos que ser muy austeros, (por tanto) hoy vemos que es simplemente un gasto insulso", afirmó López.