Presidente de los infectólogos: al terminar la quinta ola, más del 75% de la población estará infectada y protegida

La Sociedad Boliviana de Infectología, a través de su presidente, Juan Saavedra, indicó que esos linajes no han llegado aún al país, donde actualmente predomina B2 y circulan BA1, BA3 y B2.12. No existe notificación de la presencia de estos nuevos linajes. Sin embargo, probablemente lleguen en cuatro a ocho semanas y que, posiblemente, entre noviembre y diciembre sean los causantes de la sexta ola.

“Más del 75% de la población va a estar infectada; su capacidad de defenderse va a estar en mejores condicione s cuando probablemente llegue a circular BA4 y BA5. La mayor cantidad (de población) va a estar protegida; de tal manera que el virus va a tener dificultad para producir infectados . Va a pasar de persona a persona, pero estas no van a desarrollar la enfermedad y, por lo tanto, no van a infectar. Esa es la gran ventaja cuando hay inmunidad de rebaño”, explicó.

El médico manifestó que esa inmunidad de rebaño puede adelantarse con la vacunación. Se refirió a las personas que no han completado su esquema o no han recibido ninguna dosis que, al no estar protegidas, son más sensibles a ser infectadas por lo que, probablemente, sea este grupo el que dé origen a la sexta ola.