Presidente del Senado anticipa que el viernes se promulgará la Ley de Emergencia Sanitaria

Escucha esta nota aquí

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, anunció hoy que este viernes el presidente Luis Arce promulgará la Ley de Emergencia Sanitaria, que aún es resistida por algunos sectores de profesionales en salud.

“Está en una situación de socialización, tenemos entendido que mañana (viernes) por la tarde se va a promulgar la Ley de Emergencia Sanitaria y esperemos que pueda inmediatamente ponerse en vigencia porque es muy necesaria esta ley que requiere nuestro pueblo”, dijo la autoridad.

Entre algunos aspectos, la disposición establece que, durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud.

Rodríguez atribuyó a un trasfondo electoral el rechazo que continúa por algunos gremios de médicos, recalcando que existen algunos dirigentes que “manejan la salud con intereses políticos”.

“Apelamos a la conciencia de los médicos, no pueden parar el servicio de salud, de ninguna manera, más aún estando en esta emergencia sanitaria porque sobre todos los derechos está el derecho a la vida. Con modificar a lo que ellos quieren, no se soluciona el problema de salud, esta ley es temporal, solo rige en este tiempo de emergencia sanitaria”, agregó el titular del Senado.