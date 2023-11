Presidente espera elecciones judiciales sin cuoteo, pero insiste que no resolverán los problemas estructurales

Durante su informe de gestión, al concluirse los primeros tres años de su Gobierno, el presidente Luis Arce afirmó este miércoles que espera una realización de elecciones judiciales en Bolivia sin cuoteos.



"Entre los asuntos pendientes y urgentes de resolver, sin lugar a dudas, está la Justicia; es francamente inaceptable que ésta llegue, en la mayoría de los casos, a quienes tienen la billetera más grande y no al pueblo humilde trabajador; esperamos que las elecciones judiciales lleguen a buen puerto, sin cuoteo y pensando en el interés colectivo", dijo.



Las elecciones judiciales se debieron realizar este año, pero su proceso fue paralizado con la presentación de recursos judiciales.



"Sin embargo, como señalé en anteriores oportunidades, el pueblo sabe que las elecciones no resolverán los problemas estructurales de la Justicia", insistió.



El mandatario remarcó que los bolivianos exigen una justicia independiente, imparcial, moderna y que sea sensible con los sectores vulnerables y brinde soluciones inmediatas.



"Necesitamos una justicia que utilice la tecnología garantizando la transparencia, el monitoreo objetivo del trabajo de los jueces, de los plazos y de las decisiones", afirmó.



El Jefe del Estado indicó que, en materia penal, se ha consolidado el "sistema justicia libre" y ese trabajo debe llegar a todos los tribunales.



No obstante, "la escuela judicial, la institucionalización de los jueces honestos y las drásticas sanciones contra los jueces corruptos, no son suficientes", señaló.



En su criterio, la "nueva justicia del bicentenario" necesita del concurso de las universidades y de la escuela judicial y fiscal.



Enfatizó que la formación y educación de los abogados son la prioridad de la transformación "con jueces que decidan desde la constitución y no meros tramitadores de papeles".



Pero, "sólo lograremos esta transformación si los principios y valores de nuestro Estado Plurinacional llegan a casi 100 mil abogados que tiene nuestro país y a ellos me dirijo: nunca tendremos la suficiente cantidad de fiscales y tribunales para controlar la ética y la lealtad procesal de los abogados", sostuvo.



"Sólo desde su compromiso por el cambio, la verdad y el juramento de respeto a la Constitución lograremos un cambio real y verdadero", añadió.



Por otro lado, anunció que se incrementará la cantidad de juzgados en aquellos municipios en los que la carga procesal desbordó el trabajo de los tribunales priorizando las regiones donde existen mayores índices de violencia contra las mujeres.