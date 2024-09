Pugna en el MAS ahora es violenta y evistas piden adelantar elecciones

Tras el poder de Arce

“Porque llegó el momento, estamos cansados con este Gobierno (…) ahora sí, públicamente digo: ahora sí (Luis Arce) tiene que convocar a elecciones generales, porque no queda otro (camino)”, afirmó Colque Cruz en una pausa de la marcha en plena carretera entre Oruro y La Paz.

“Pido a las Fuerzas Armadas y a la Policía estar con su pueblo y no estar reprimiendo” , dijo Morales horas después tras asegurar que desde esas instituciones “buenos policías y buenos militares”, le informaron que desacataron la orden de intervenir y reprimir.

El enfrentamiento

De repente, en medio de gritos y fuertes explosiones, los evistas tomaron el terreno a punta de hondazos, palazos y maldiciones contra los arcistas, quienes escapaban como podían y se perdían entre rocas puntiagudas de los cerros; no todos tuvieron suerte.

Según la versión de la exministra Teresa Morales, la marcha fue sorprendida a punta de explosivos de dinamitas, hecho que por unos momentos dispersó la marcha y todos escaparon como pudieron. En la confusión, no se supo de la suerte de Evo, Andrónico y su dirigencia. Fue un caos de miedo, violencia y desesperación. Tras el hecho y superar a los arcistas, la marcha pasó triunfante por Vila Vila y se escuchó a muchas voces decir que nada ni nadie los detendría hasta La Paz donde cumplirá su meta.

La ministra de Salud, María Renée Castro, informó anoche que producto de la gresca hubo 26 heridos, entre evistas y arcistas. Tienen entre 29 y 60 años de edad. La ministra detalló que, aunque no revisten gravedad, hay fracturas de codos y costillas; contusiones, heridas en cabeza, brazos y rostro de los afectados.

No obstante, el objetivo de acortar el mandato de Arce no surgió tras el enfrentamiento. Antes del 17 ya se fue cocinando a fuego lento. El dirigente Colque Cruz es uno de sus principales expositores. “Un gobierno incapaz que no resuelve los problemas del país, va a tener que convocar a elecciones adelantadas”, sentenció el evista el lunes 16.