"Quieren un Chapulín Colorado como salvador de Bolivia", así desacredita Evo Morales un plan para apartarlo de la carrera electoral

El ala 'arcista' prepara el encuentro para el próximo fin de semana. El Alto acogerá el congreso de los renovadores los días 3, 4 y 5 de mayo. Morales no se guarda nada. "Es un congreso de funcionarios, trucho ", descalifica. "Todo lo que están haciendo es ilegal, están haciendo el juego a los 'gringos'. es un congreso para dividir, para confundir", agrega.

¿Qué pide Morales al TSE?

"Esperamos que el TSE obre jurídicamente y no políticamente", demandó el exmandatario. La posición de Morales ha sido muy crítica con las decisiones asumidas por el poder judicial. Es más, observa "mucha maniobra política" para invalidar el encuentro del ala 'evista'.

Informa al Grupo de Puebla

Además, asegura que fue "un error no participar en eventos internacionales" para contrarrestar el plan de conspiración que se prepara en Bolivia. "Lo que están haciendo Lucho y David es prestarse a la idea de Estados Unidos", reafirma.

Ley contra la corrupción

Morales no duda en mostrar su repudio al actual presidente. "No quiere que sea presidente por que soy radical con la corrupción", explica. Si bien evita referirse a Arce como corrupto, no escatima adjetivos para sus ministros, entre los que "hay narcos, corruptos y mentirosos".