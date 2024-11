Quintana reaparece: “No voy a ser objetivo fácil, no hay poder abusivo que dure 100 años”

“No voy a ser objetivo fácil para que intenten matarme, como han intentado hacerlo con el compañero Evo Morales, no me voy a poner en la mira telescópica de quienes están intentando acallar las voces críticas, no lo voy a hacer por responsabilidad con mi familia, por responsabilidad con nuestra lucha y por eso invoco a nuestros compañeros a que sigamos luchando por nuestros derechos”, dijo.