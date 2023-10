Recomiendan a bolivianos en Israel "extremar precauciones" y habilitan número telefónico para casos de emergencia

Sin embargo, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, cuestionó el pronunciamiento de la Cancillería porque consideró que no denuncia "con coherencia política" lo que ocurre.



"Lamentamos que el comunicado de la Cancillería boliviana no denuncie con coherencia política la verdadera situación que atraviesa el pueblo palestino. Desde Bolivia condenamos las acciones imperialistas y coloniales del gobierno sionista israelí", señaló Morales en sus redes sociales.



El domingo, Morales volvió a referirse al tema e insistió que "el comunicado de la Cancillería boliviana no refleja el sentimiento de solidaridad del pueblo boliviano con el pueblo palestino".



"El pueblo boliviano siempre condenará la ilegal ocupación israelí de territorios palestinos, las sistemáticas agresiones contra el pueblo palestino y su lucha por la independencia. Esas son las verdaderas causas del conflicto, no denunciarlas es ser cómplice", aseguró el exmandatario.



Más pronunciamientos



Por su parte, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, condenó el sábado "enérgicamente las acciones de violencia terrorista de Hamás en contra del pueblo y el Estado de Israel".



"Pero también demandamos que estas acciones de provocación se sancionen en el marco de la justicia internacional y no sean la justificación para el inicio de una retaliación contra el pueblo palestino. Una nueva guerra en Medio Oriente pone el riesgo la paz mundial", sostuvo Mesa.



A su vez, el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga repudió "el salvaje y brutal ataque contra Israel, que incluye abominables asesinatos y secuestros (...) de civiles".