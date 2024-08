Referendo: el gobierno alista ajustes a las preguntas, ante las observaciones del TSE

El ministro de Justicia, Iván Lima, a través de su cuenta en la red social X, aseguró que se harán “los ajustes necesarios a las preguntas y las remitiremos el día lunes a primera hora al TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) como establece el procedimiento en estos casos”.



Luego de un análisis técnico para verificar que las preguntas del referéndum presidencial cumplan con los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, la sala Plena del TSE planteó observaciones a las interrogantes.



En el caso de la pregunta de la reelección de manera discontinua, respondió que sólo cumple el criterio de imparcialidad y no de claridad y precisión. Además, aclaró que al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se “debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referéndum constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo dos del artículo 411 de la Constitución Política del Estado”.



Sobre la pregunta 2 y 3, que hacen referencia a si se debe o no mantener la subvención a la gasolina especial y al diésel, explicó que ninguna “cumple los criterios de claridad, precisión e imparcialidad”, por lo que sugirió “una nueva redacción, tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios”.



En cuanto a la cuarta pregunta, que proponía incrementar el número de escaños en Diputados, el ente electoral concluyó: “No corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Constitucional”.



Alcón consideró que con esa posición se “rechaza” esta consulta. Mientras que Lima señaló que esta pregunta “ha quedado descartada”.



“Eso es lo que ha sido remitido de acuerdo al informe técnico, porque corresponde, y así señala y ha explicado el mismo Tribunal Supremo Electoral; ya corresponde a una modificación de la Constitución”, explicó Alcón.



No obstante, la viceministra afirmó que en el resto de las tres preguntas se realizarán los “ajustes que corresponden”, en el marco del referéndum consultivo y luego serán remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su test constitucional.



“Estábamos esperando este informe técnico, recomendaciones y observaciones, ¿qué corresponde? que aclaremos, trabajemos, mejoremos la redacción con claridad y precisión, y la vamos a remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, eso es lo que corresponde en los plazos establecidos. Tenemos incluso el tiempo en contra, así que vamos a hacerlo a la brevedad posible”, aseguró.



Todo este procedimiento debe concluir como máximo el 31 de agosto para que el TSE organice el referéndum junto a las elecciones judiciales el 1 de diciembre.