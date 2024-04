Responden a Andrónico Rodríguez: “No tienes excusa”, “nadie malinterpretó sus palabras”

"Es muy buena iniciativa (el proyecto de modificación) porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos, es prácticamente una ley antihombres . Seguramente la senadora Andrea (Barrientos) no estará de acuerdo, pero definitivamente hay bastante abuso y nos consta, a mí me consta", afirmó.

“Sin embargo, por malos operadores de justicia se usa esta norma para vulnerar otros DDHH. No podemos desconocer esta realidad. Me excuso si se malinterpretaron mis palabras”, agregó. Pero algunos de sus colegas y adversarios políticos no le creyeron ni aceptaron sus excusas.