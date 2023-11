Richter dice que la obsesión se apodera de los políticos y que Evo tiene una fijación sobre la presidencia

El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este jueves que el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, tiene una fijación sobre la presidencia y que, por eso, asume acciones que causan daño a la población.



"Si uno coloca la mentalidad, el ánimo y los deseos sobre un cargo político, termina perdiendo los equilibrios porque después las obsesiones se apoderan de los políticos. Fíjese usted lo que está ocurriendo con el exmandatario, tiene una fijación sobre la presidencia del Estado y ello lleva a que implemente acciones que causan daño a la ciudadanía, de eso hay que estar curado", dijo Richter en una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio.



El vocero presidencial hizo esas declaraciones después de que fuera consultado sobre su futuro político y si podría ocupar algún cargo de ministro en medio de los nuevos rumores que surgieron en las últimas horas de un posible cambio de gabinete.



"Yo tengo una forma de mirar todo esto, no hay que imaginarse escenarios posibles porque esos escenarios posibles de querer ocupar unos espacios sobre los cuales, además, uno no tiene control para lograr aquello que podría ser un objetivo, generan obsesiones en las personas y las obsesiones descontrolan y hacen que se pierda el equilibrio. Hoy tengo el rol de vocero presidencial, es un papel complejo, delicado, sensible, pero también no tengo inconvenientes aquí, y no miro hacia adelante ninguna situación en absoluto", sostuvo.



Morales, quien ya anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2025, se convirtió en uno de los principales opositores del gobierno de Luis Arce después de que el partido gobernante se fraccionara.





De hecho, al cumplirse los tres años de gestión gubernamental de Arce, Morales calificó de un "rotundo fracaso" la administración de su otrora ministro de Economía.



Este miércoles, Morales lo volvió a atacar y, mediante sus redes sociales, dijo que "antes de quejarse por su incapacidad para resolver los problemas de la economía popular, el Gobierno debería planificar su cuarto año para hacer gestión y no persecución".



"Los académicos no han mejorado ni un solo bono", añadió Morales en alusión al presidente Arce.