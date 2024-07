Rodríguez Veltzé ve que Milei y Maduro hacen de Bolivia su “campo de batalla” ideológica

El expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé consideró este miércoles que los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Venezuela, Nicolás Maduro, convirtieron al Estado Plurinacional boliviano en su “campo de batalla” ideológica, después de que ambos mandatarios polemizaran con una serie de adjetivos por el asalto militar del 26 de junio en La Paz. “La primera reacción fue muy uniforme (ante lo ocurrido, pero) cuando empezó a salirse del libreto o, más bien, cruzar los límites de respeto por el derecho internacional, es cuando algunos líderes empezaron a mezclar esta defensa de un sistema político por su ideología y aquellas divergencias que tienen. Me refiero explícitamente (…) a la declaración de los presidentes de Venezuela y Argentina ”, dijo Rodríguez Veltzé en una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio. Agregó que los polémicos pronunciamientos de esos presidentes “no correspondían” al propósito de preservar la democracia porque, en su criterio, “confundieron con una actitud más bien ideológica que ingresó con características de injerencia a los asuntos propios del Estado boliviano ”. “Está bien que se pronuncien en favor del sistema democrático, pero cuando cruzan la línea de hacer de Bolivia un campo de batalla por sus dificultades ideológicas (…) o sus controversias entre liderazgos regionales, me parece absolutamente fuera de lugar”, continuó el exmandatario.







El 30 de junio, mediante un comunicado, la oficina del presidente Milei dio a conocer que “repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha”.



El 1 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, a través de otro comunicado, señaló que “rechaza de manera categórica el repugnante comunicado de Javier Milei (porque) pretende desconocer el intento de golpe de Estado en Bolivia, alimentando una narrativa creada por la derecha latinoamericana, que intenta lavarle la cara a los criminales que trataron de derrocar al legítimo presidente Luis Arce”.



El martes, Milei, a través de su cuenta en X, insistió en que hubo un "fraude montado en Bolivia" y le dedico un mensaje a un “perfecto idiota”.



“EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA 1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato; 2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista”, escribió Milei.



Por su parte, Maduro también insistió en que hubo un “golpe de Estado” en Bolivia y habló de ser “duro” con “los golpistas y fascistas que levantan la cabeza”.