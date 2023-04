Romero a Del Castillo: “Extienda la auditoría a su fortuna y bienes recientemente adquiridos”

“La administración del señor Arturo Murillo (ministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez) no fue la única que contrató intermediarios para adquirir gases lacrimógenos. Claro ejemplo es el contrato 626/2018, a través del cual se adquirieron gases en la época del señor Carlos Romero para comprar a los proveedores esos gases lacrimógenos. No sabemos qué pasó entonces y vamos a instruir auditorías no solo a las gestiones de Arturo Murillo, sino a gestiones pasadas”, dijo Del Castillo el 12 de abril.