Romero dice que Del Castillo le inició un proceso por calumnia e insiste que el “narcovuelo” era de “pleno conocimiento” en febrero

“Fui objeto de una notificación judicial en la puerta de mi domicilio en Santa Cruz ante una acción penal que me inicia el Ministro de Gobierno por injurias y calumnias, pero obviamente hemos tomado esta denuncia de buen humor y hemos visto como una buena oportunidad, porque (Del Castillo) se queja ante la justicia de que está siendo dañado su honor, su gran nombre, su imagen, por las denuncias que hemos venido haciendo de protección al narcotráfico”, dijo Romero en una conferencia de prensa.

“Que este proceso penal que se instauró contra mi persona sirva para aclarar si existe o no protección política, judicial y policial al narcotráfico en Bolivia”, reconstruyendo los casos más conocidos, no solo de esta gestión, sino también de otras, sostuvo Romero, quien fue ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales.

No obstante, Romero reiteró que a él ya le alertaron el 16 de febrero “acerca de que un gran cargamento de droga había caído en Españ a ”.

Pero “no podía haber salido droga de Viru Viru si no han desactivado la plataforma tecnológica que en mi gestión se instaló con Naciones Unidas (aunque) ahora aparecen con el cuento de que las cámaras se han borrado, las imágenes de Viru Viru se han borrado; (no obstante, hay cámaras en todo lado) y no hay ninguna posibilidad de que descarguen la responsabilidad (en sólo dos funcionarios actualmente encarcelados)”, apuntó.