Romero: “No soy ningún conspirador, los que conspiran contra Arce son lo que protegen a narcotraficantes”

El exministro de Gobierno Carlos Romero negó conspirar en contra del gobierno del presidente Luis Arce, después de que fue denunciado en la Fiscalía de La Paz por diputados “arcistas” acusado de haber cometido ese delito.

“Yo estoy denunciando corrupción en YPFB y estoy denunciando protección al narcotráfico, no solamente a nivel de una denuncia, sino que he presentado las pruebas correspondientes. Yo no soy ningún conspirador, los que conspiran contra el gobierno de Arce son los que protegen a narcotraficantes y los que incurren en corrupción”, dijo Romero en F10.

El lunes, los diputados Deisy Choque, María Daniela Arispe y Rolando Cuéllar, considerados del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentaron ante la Fiscalía de La Paz una denuncia en contra de los exministros Carlos Romero y Teresa Morales por los delitos de instigación pública a delinquir y conspiración.

Romero respondió que se presentará en la Fiscalía a declarar cuando sea convocado; sin embargo, consideró que se trata de un acto de persecución.

“Lo que pasa es que, como este gobierno, encabezado por Arce Catacora, está metido en demasiados problemas, problemas económicos fatales, (…) problemas gravísimos de corrupción, problemas gravísimos con el narcotráfico y de paso se vienen movilizaciones sociales, su única respuesta, ante los que denunciamos por el bien del país, es la persecución a través de las calumnias y la guerra sucia”, afirmó Romero.

El exministro de la gestión de Evo Morales es señalado por presunta conspiración porque, además de haber denunciado supuestas irregularidades en la administración de Arce, se filtró un polémico audio en el habla de tener una “información maldita”, de “deschapar” y de que “la gente se va a levantar”.

Pero “ese audio es de hace varios meses atrás, yo sé exactamente quién me llamó por teléfono y me hizo algunas preguntas, pero ese audio ha sido cobardemente editado porque solo ponen una parte del audio y aquí no cometo ningún delito”, aseguró.

La exautoridad precisó que en ese audio editado estaba haciendo referencia al caso Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y que la persona que le llamó en esa oportunidad, “que es muy cercana a los que están denunciando ahora, luego hizo una serie de revelaciones” que involucran a muchas autoridades del Ejecutivo.

No obstante, cuando fue consultado por qué no revela el nombre de esa persona, Romero dijo que no lo hace porque “el tema ya es legal”.

“Es decir, yo tengo que dar (esos detalles) en la instancia correspondiente y voy a esperar, estoy muy contento de esa presentación (de la denuncia) que han hecho, estoy muy feliz realmente; voy a pedir que cuando me convoquen (a declarar) esté la prensa nacional e internacional, asistan veedores y todo sea público, porque aquí no vamos a hablar de secretitos ni amenazas”, apuntó.

