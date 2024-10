Samuel Doria Medina: “El modelo de empresas públicas fracasó, los emprendedores deben liderar el futuro económico de Bolivia”

Una catástrofe que afecta a la vida

Doria Medina describió la devastación que presenció en Concepción, particularmente en la comunidad de Monte Verde, donde el fuego afectó la vida y el sustento de sus habitantes. “Me contacté con un grupo de mujeres que me invitaron a conocer de cerca los daños. El fuego ha destruido la tierra de la que dependen, generando una crisis profunda”, comentó, resaltando la necesidad de tomar medidas urgentes.

“Mi propuesta al país incluiría la derogación de leyes que incentivan los incendios y la introducción de un nuevo delito penal por la quema de bosques, con penas de hasta 30 años de cárcel”, dijo. La medida, según él, enviaría un mensaje de que no se tolerarán más incendios.

El fin del modelo de empresas públicas

Los emprendedores, especialmente mujeres

La unidad de la oposición rumbo a 2025

Sobre la posibilidad de unir a la oposición para las elecciones de 2025, Doria Medina expresó su esperanza y optimismo. “Lo importante no son las personas, sino el 'qué hacer'. He propuesto un plan para salir de la crisis, y creo que el próximo año será el momento de definir quién será el candidato de la oposición”, explicó.



Para él, el método no es lo esencial; puede ser una encuesta o cualquier otro mecanismo que garantice la unidad de la oposición.