¿Se equivocó? Evo califica la huida de Goni como golpe de Estado

“La semana pasada, militares del servicio pasivo (y) algunos abogados me buscaron, me entregaron un documento. Estamos investigando, están a cargo algunos compañeros para no equivocarnos, pero quiero anticipar. Los días cuando el Goni se escapó, responsable de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) era Lucho Arce y hay una demanda de creo 250 millones o 350 millones de dólares, espero no equivocarme", aseguró el expresidente.