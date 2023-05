Senador del MAS sospecha que el secuestro en Shinahota fue “tramado” para desprestigiar al Trópico

“ La Policía sólo ha ido a recogerlo, sería falso que nos digan que la Policía ha rescatado al joven que estaba siendo secuestrado, sino seguramente sus familiares o no se quién ha pagado un monto económico y los secuestradores lo tiraron en algún lugar del trópico de Cochabamba”, dijo inicialmente Loza.

Sin embargo, “no lo han recuperado ellos, no han rescatado ellos; entonces son cosas que nosotros sospechamos y como senador del departamento de Cochabamba y de esa región del Trópico, nosotros estamos haciendo una petición de informe al Ministerio de Gobierno (…) para que este tema definitivamente pueda aclararse”, añadió Loza.

“Si se ha recuperado, como dice la Policía, dónde están los secuestradores, por qué los han liberado en menos de ocho horas, por qué no han presentado al pueblo a ese secuestrador que supuestamente lo han detenido. La Policía no puede actuar al azar, yo creo que esto no es un trabajo de la Policía, (…) pareciera que hay un hecho tramado para desprestigiar la imagen de la región del Trópico de Cochabamba para decir (que hay) narcotráfico, que en el Trópico secuestran y piden dinero, pareciera que esa es la intención”, afirmó.