Senadores dan luz verde al préstamo de Fonplata para el Censo de Población

A cinco meses del Censo Nacional de Población y Vivienda (CPV), la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que habilita al Estado acceder al préstamo de $us 40 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), dinero que está destinado para el censo. Es más, se remitió al Ejecutivo para su respectiva promulgación.

Cabe recordar que el préstamo fue suscrito el 14 de abril de este año, previo análisis de la generación de ingresos en el país y las condiciones de tasas, plazos y montos que ofrece el Banco de Desarrollo.

La deuda deberá ser asumida en un plazo de 20 años con cinco años de gracia.

El presupuesto total para realizar y garantizar el proyecto censal es de $us 68 millones, de los cuales $us 40 millones provienen del Fonplata, $us 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $us 1,6 millones del TGN.

“La economía nacional tiene la capacidad de afrontar las obligaciones ya asumidas y las obligaciones que se puedan dar a través de este financiamiento de organismo externo”, enfatizó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.



Se prevé que el presupuesto sea administrado por el INE y utilizado en las

actividades del censo en sus diferentes etapas. En la pre-censal financiarán la conformación y consolidación del cuestionario, la Actualización Cartográfica Estadística (ACE), la sectorización de la cartografía, el Censo

Experimental, la tecnología de captura y la campaña de comunicación, entre otras tareas.

En la fase de la etapa censal se verá la contratación de coordinadores y supervisores, reclutamiento de voluntarios para la recolección de información en las viviendas, capacitación de los distintos niveles de personal, despliegue y organización de los recursos humanos que participan en el Censo, distribución y recolección del material en todas y cada una de las unidades definidas, entre otros aspectos.



