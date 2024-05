¿Será Choquehuanca el compañero de fórmula de Luis Arce para los comicios 2025?

Aunque la aspiración electoral no fue formalizada por el propio presidente, varios sectores asociados al Pacto de Unidad ya enviaron mociones de “apoyo” con un tono cada vez más proselitista porque el proceso para las primarias debería comenzar en agosto, según el TSE . ¿Y qué dicen sobre Choquehuanca? La figura del ‘jilata’ aún no tiene suficiente apoyo “pero hay debate entre las organizaciones” sostuvo una fuente consultada por EL DEBER, aunque también reconoció que hay tensiones en sectores del ala ‘arcista’ que aspiran al binomio .

“Necesitamos líderes apegados a la verdad, líderes honestos, líderes que produzcan respeto (…) que no impongan, que respeten las decisiones de las bases, que no roben, que no mientan, que no dividan, que amen a su pueblo y no a la silla”, dijo Choquehuanca el día de la instalación del congreso de El Alto. Ese día cuestionó a Evo Morales y ratificó la ruptura del MAS.