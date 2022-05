Sismo en Perú se sintió con fuerza en siete zonas de La Paz y generó tres llamadas de alerta

Escucha esta nota aquí

El sismo ocurrido en Perú este jueves, en las poblaciones de Asillo, Azángaro – Puno, se sintió en La Paz, con mayor fuerza en Achumani, Irpavi, Alto Obrajes, Miraflores, Sopocachi, Centro y en el macrodistrito Cotahuma, informó el secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), Juan Pablo Palma.

“Hemos hecho relevamiento en nuestras bases, que tenemos en cinco edificios de propio Gobierno Municipal y, definitivamente, esto se ha sentido con muchísima mayor intensidad en el sector de Achumani. Irpavi, Alto Obrajes, Miraflores, Sopocachi, el Centro y parte de Cotahuma. Eso no significa que no se haya sentido, que no se haya sentido en el sector Norte y en el sector de Alpacoma y Llojeta”, dijo Palma en Panamericana.

Según un reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Perú, el sismo tuvo una magnitud de 6,9 grados en la escala de Richter y una profundidad de 240 kilómetros. El epicentro estuvo a 300 kilómetros de la sede de Gobierno.

Palma también confirmó que el Centro de Atención de Emergencias de la Alcaldía de La Paz recibió tres llamadas de ciudadanos a través de la Red 114 debido a este hecho, una de las cuales solicitó una inspección a una vivienda particular en Cota Cota.

“Hemos recibido tres llamadas a la Red 114, comentando, pidiendo que se realice inspección en Cota Cota, tarea que vamos a realizar en los próximos minutos, nada más fue susto esta vez gracias a la providencia”, explicó el personero, según la Agencia Municipal de Noticias.

El titular de Gestión de Riesgos añadió que el Centro de Atención de Emergencias de la comuna recibió reportes de las réplicas del sismo en Puerto Acosta y Arequipa en Perú, además de un movimiento telúrico en la provincia Enrique Baldivieso de Potosí, gracias a los reportes que le llegan de entidades internacionales.