Suman incautaciones de droga procedente de Bolivia y políticos piden investigar presunta protección a “narcos”

De acuerdo con las primeras investigaciones del caso , la droga estaba empaquetada en doce bultos que no habían sido declarados en el momento de embarque y salida de la aeronave en origen.

La droga había sido ingresada desde Bolivia por pasos no contralados del norte chileno en distintas fases y en el operativo policial fueron detenidos cuatro sujetos (tres chilenos y un boliviano).

“Estas no son pastillas que tragan los denominados tragones al momento de pasar por el aeropuerto, estos no son dos o tres kilos de droga que pasan eventualmente en una maleta; (entonces) en Bolivia ya no sólo tenemos que investigar si el país es de tránsito de cocaína, si se produce cocaína, (…) ahora tenemos que investigar cuál es la protección que le da el Gobierno a los narcotraficantes”, sostuvo el político opositor.