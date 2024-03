Surinam se retracta y ya no recibirá menonitas, la mayoría de Bolivia

El proyecto, que estaba en ejecución y que había sido aprobado por el gobierno de Surinam, c ontempló la llegada de 50 familias menonitas (desde Bolivia en su mayoría) para un proyecto agrícola en Surinam, iniciativa que comenzaba con 30 mil hectáreas y se proyectaba hasta las 300 mil. Tras un reportaje de la Revista Nómadas, d e enero de este año, que encontró eco en ese país, los indígenas y comunidades tribales de Surinam cuestionaron la concesión de terrenos a extranjeros, mientras que ellos llevan décadas reclamando que el Estado reconozca sus derechos sobre la tierra.

Monique Pool, directora de la Fundación Patrimonio Verde Surinam, señaló que, al menos con la institución que ella dirige, tal socialización no existió, y atribuye a la falta de información del Gobierno el hecho de que la población no conozca este y otros proyectos que afectan la riqueza forestal de Surinam.



Similar respuesta dio la parlamentaria indígena, Iona Edwards. “Cuando hice la pregunta en el parlamento sobre los menonitas, el Gobierno respondió que harían un proyecto piloto con 50 familias menonitas y nada más. No nos dijeron ni el lugar donde lo realizarán”, lamentó Edwards.