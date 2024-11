Suspenden el juicio del caso Golpe I hasta enero; Pumari no fue trasladado a la audiencia

El subprocurador Ricardo Condori informó que esta decisión fue asumida después de que no se presentaran una de las jueces “por un tema prenatal” y uno de los coacusados.

El coacusado que no se presentó fue el exlíder cívico de Potosí Marco Antonio Pumari y, según Condori, el tribunal solicitó a Régimen Penitenciario un informe de por qué no fue trasladado el imputado con detención preventiva.

“Seguramente en el transcurso de estos días se informará cuáles han sido las causas de su no presencia. La Procuraduría General del Estado ha solicitado la rebeldía; sin embargo, la misma no ha sido aceptada por parte del tribunal (pese a que) correspondía al no haber justificado su inasistencia”, dijo el funcionario.