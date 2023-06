Suxo responde a Lima y dice estar “sorprendida por el desconocimiento de derecho del que hizo gala”

“Escuché al ministro Lima y me quedé sorprendida por el desconocimiento de derecho del que hizo gala, por lo que me veo obligada a hacer algunas observaciones a su razonamiento jurídico”, afirmó Suxo mediante una cadena de mensajes en su cuenta en Twitter.

Lima, en una entrevista del domingo con el canal estatal, dijo que el caso Reyes Villa no es un tema de la actual gestión gubernamental, sino de anteriores que tomaron una decisión “equivocada” para procesar al ahora alcalde cochabambino por la vía ordinaria por una serie de delitos.

Y ahí “hay que decirlo con nombre y apellido: la exministra de Transparencia, mi predecesora Nardi Suxo, tomó la decisión de llevar a Manfred Reyes a la vía de un juicio ordinario y en algún caso, inclusive, simultáneamente a juicio de responsabilidades; no se tomó una decisión jurídica, probablemente se tomó una decisión de naturaleza procesal política y jurídica, pero se tomó una decisión que (…) es la que ahora el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto”, dijo el ministro.

Es decir, “el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a Manfred Reyes Villa y ha dicho que la decisión que tomaron en su momento Evo Morales y Nardi Suxo, es equivocada ; no ha cuestionado la gestión actual del gobierno, no ha planteado un reclamo por algo que hubiéramos hecho nosotros, ha ido a refutar una decisión tomada en su momento por gestiones pasadas de gobierno”, insistió la autoridad.

Sin embargo, Suxo remarcó que el Órgano Ejecutivo tiene dentro de sus atribuciones el planteamiento de políticas públicas y que las competencias de un o una ministra, dentro de “un Estado de derecho, no son investigar ni procesar penalmente a nadie, pero sí poner en conocimiento del Ministerio Público un hecho considerado ilícito”.

Además, “siendo la Fiscalía que por sus atribuciones debe llevar a cabo la investigación de un hecho denunciado, si este Órgano del Estado considera que hay hechos punibles, será la autoridad jurisdiccional que deba llevar adelante el procesamiento del hecho reconociendo o no competencia; en el caso al que se refiere Lima hubieron sentencias inclusive ratificadas por autoridades del Órgano Judicial del cual formó parte Lima, no entiendo a estas alturas su desconocimiento de las normas más básicas de la investigación penal ”, agregó la exministra.

No obstante, “no volveré a referirme a este tema porque lo que menos haré es entrar en debate con alguien que creía un buen profesional comprometido con el Estado y no únicamente con él mismo”, puntualizó la embajadora.