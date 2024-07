Suxo tras rumores de su destitución: “Las cosas no cambiaron para mí, aún sigo cumpliendo con la comunidad”

La embajadora de Bolivia en España, Nardi Suxo, aseguró este lunes que “las cosas no cambiaron” para ella, después de que surgieran rumores de una supuesta “orden” para su destitución.

“Agradezco a mi familia, amig@s, compañer@s, colegas y a todos los que me llamaron y escribieron, preocupados por noticias que se difunden por redes, las cosas no cambiaron para mí, aún sigo cumpliendo como corresponde con la comunidad”, escribió Suxo en su cuenta en X.