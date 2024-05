Transporte pesado ratifica bloqueos: “¿Presidente, nosotros, no somos pueblo?”

“El presidente Arce se ha reunido con la confederación de choferes antes de ayer y ¿por qué no nos puede recibir a nosotros?, ¿presidente, solo gobierna para aquellas personas que están de acuerdo (con usted) ?, ¿presidente, solo gobierna para el que le conviene?, ¿presidente, nosotros, no somos pueblo?, ¿nosotros no somos bolivianos?, ¿nosotros no aportamos al país?”, cuestionó el dirigente Héctor Mercado.