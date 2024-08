Tras emergencia de la CAO, Camacho considera que la seguridad alimentaria está en “riesgo”

“Los bolivianos de a pie, los que viven de su trabajo cotidiano y no de la politiquería, ven con desesperación cómo su dinero vale un 30% menos, ya no alcanza para lo mínimo indispensable. Cada día despertamos con un tipo de cambio distinto del dólar, cada día despertamos con colas en los surtidores y cada día despertamos con el riesgo de un bloqueo o la protesta de un sector que no es atendido por el Gobierno”, agregó el gobernador electo en un nuevo texto publicado en sus redes sociales.