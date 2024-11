Tras los fallos del TCP, hay amenazas de juicios penales contra asambleístas y el TSE

Desde el inicio de la gestión 2024-2025 a principios de noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con la venia del Gobierno, mediante fallos y sentencias aprieta las clavijas y controla las tareas de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los senadores y diputados de la Asamblea Legislativa en al menos cuatro hechos, bajo la amenaza de que si no cumplen sus órdenes, serán sujetos a procesos penales.

Judiciales mutiladas

Ante la sentencia 0770/2024 que ordena al TSE realizar elecciones judiciales el 15 de diciembre, destacan cuatro hitos que se dieron tras la orden de los magistrados. De no cumplirse, l os vocales fueron advertidos con procesos penales por la vía ordinaria, ya que ellos no cuentan con caso de corte como las otras altas autoridades de los demás órganos.

El TSE pidió el respaldo del Legislativo, Ejecutivo y partidos políticos para que no se mutile este proceso. El 11 de noviembre autoridades de los tres poderes y líderes políticos firmaron un documento que rechazaba la orden del TCP. Horas después, el Gobierno de Arce y el presidente de Diputados, Omar Yujra, borraron con el codo lo que firmaron con la mano y quitaron su respaldo al TSE y se alinearon a las disposiciones del TCP.

No obstante, la norma 1549, “Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024”, no refiere en ninguno de sus 42 artículos, cinco disposiciones adicionales y su disposición final, la realización de elecciones judiciales parciales.

A pesar de que la sentencia 0770 declara desierta la convocatoria para el TCP en cinco departamentos y dos departamentos para el TSJ, el Legislativo que es la instancia responsable de esta tarea, mira hacia otro lado y no da luces de cómo y cuándo tratará el tema.

Procesos contra Andrónico

“El Órgano Ejecutivo está buscando apresar a cualquiera. El presidente Andrónico es el tercer hombre del país y se le tiene que respetar. No pueden alegremente manifestar improperios jurídicos”, decía el senador Félix Ajpi.

En cambio, Yujra desde Diputados decía que Rodríguez se equivocó. “Hermano Andrónico, yo te pido de que no te equivoques al querer promulgar una ley que es inconstitucional”.

Sesiones entre amparos

En las primeras semanas de la legislatura, la nueva directiva de la Cámara de Diputados, presidida por Omar Yujra, demostró que no tiene capacidad de concertar acuerdos políticos para lograr su legitimidad, y se abocó a dirigir esta instancia con el respaldo de amparos constitucionales.

No obstante, su estrategia no dio resultados porque en su primera sesión, los legisladores evistas que desconocen la directiva, protagonizaron un espectáculo similar a una pelea entre pandillas callejeras, comportamientos que ya no sorprenden y que se extienden a los pasillos del Legislativo donde evistas y arcistas del MAS, apoyados por sus funcionarios, se escupen odio mutuo, verbal y físicamente.