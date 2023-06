Tras polémica, Choquehuanca asegura que nunca dijo que la tricolor es de sometimiento

El viernes, en un acto público realizado en Tarija, Choquehuanca dijo que “ la wiphala no es bandera ” porque, en su criterio, “es simplemente la codificación del arcoíris” y que, como tal, pertenece a todos, no tiene fronteras ni divide.

“Pero (…) 500 años nos han mentido, querían borrarnos, cortarnos desde nuestras raíces y silenciarnos por eso la Constitución Política del Estado de la República no tomaba en cuenta el idioma de los aimaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos, de los pueblos indígenas, porque el objetivo era silenciarnos, no querían que nosotros reclamemos nuestros derechos, pero no van a poder (…). Hermanos, esa democracia no nos tomaba en cuenta, porque en la Constitución Política del Estado no estábamos los aimaras, quechuas, guaranís, chiquitanos (…). Recién con el Estado Plurinacional (fuimos incluidos); wiphala, Estado Plurinacional; tricolor, República”, afirmó.