Tras polémica, senadores y diputados deciden ya no incrementarse su salario

Las presidencias de las cámaras de Senadores y de Diputados anunciaron este martes, 27 de junio, que ya no se incrementará el salario a los legisladores , después de que se generara una serie de críticas por ese hecho.

Lo que significa que “ los diputados no vamos a tener ningún tipo de incremento a pesar del decreto que existe en este momento porque hemos escuchado que hay algunos rumores por ahí, que hay algunas aseveraciones infundadas al respecto y por eso hemos decidido aclarar este tema”, agregó.

Pero, “a pesar de eso, hemos tomado la decisión de que el incremento de este decreto no va a ser aplicado a la Cámara de Diputados”, insistió.

Pero “nosotros queremos desmentir categóricamente ese hecho que no ha sucedido, nunca hemos tenido sesión reservada, se ha aprobado una resolución camaral de acuerdo a la normativa legal. (Sin embargo) después de un debate y un análisis, nosotros, como senadores, no vamos a hacer uso, no se va aplicar dentro de la Cámara de Senadores este decreto (de incremento salarial)”, ratificó.