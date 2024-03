Tres mujeres buscan presidir la Brigada Parlamentaria Cruceña

Tres mujeres se disputarán hoy la presidencia de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz. La senadora suplente Paola Fernández y las diputadas suplentes Verónica Aguilera y Laura Rojas aspiran a liderar la representación cruceña en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las tres legisladoras son de la alianza Creemos.



La convocatoria a la primera sesión ordinaria está prevista para hoy a las 9:00. La elección corresponde al cuarto periodo de la legislatura actual. Las tres aspirantes integran la alianza Creemos. Rojas proviene de la agrupación Resistencia Femenina Bolivia y participa activamente de la vida política desde la defensa del 21F y posteriormente en la lucha por el respeto a la democracia en 2019.



En una entrevista con El Deber Radio el 3 de febrero, Rojas destacó la necesidad de dejar de lado las diferencias partidistas y trabajar en conjunto por el bienestar de Bolivia. “La política debe ser debate, propuesta y construcción, no destrucción”, enfatizó.



Mientras, Paola Fernández es hija del actual alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y pertenece a Unidad Cívica Solidaridad (UCS). La legisladora llegó a la senaduría suplente como parte del acuerdo entre Fernández y Luis Fernando Camacho de cara a las elecciones presidenciales de 2020.



Fernández es cuestionada al interior de Creemos debido a que en algunas ocasiones aprobó leyes que eran presentadas por el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Una de las normas que aprobó es la Ley del Oro.



En estos dos casos, tanto Rojas como Fernández, se han distanciado de la agrupación liderada por Camacho. Fernández lo hizo apenas unos días asumido su curul. Los asambleístas de UCS que concurrieron bajo las siglas de Creemos apoyaron la formación de una mesa directiva dispuesta por el oficialismo.



Crisis de Creemos



El alejamiento de Rojas se produjo con la crisis suscitada por la supuesta participación de Walter Chávez como asesor y gestor político en Creemos. Actualmente, la diputada se muestra cercana al Gobernador en suplencia temporal Mario Aguilera.



La última aspirante es Verónica Aguilera, quien entre sus labores está la presentación del proyecto de ley de “Endurecimiento de sanciones contra feminicidas-incorporación Cadena Perpetua”, que tiene por objeto modificar la Ley 348 y el Código Penal, para que se aplique el encarcelamiento de por vida para los acusados de feminicidios.



“En la actualidad vemos que los feminicidas salen libre, porque están protegidos por la ley 263 y salen con beneficios, con medidas alternativas. No puede ser que gocen de libertad cuando hay vidas que segaron. La ley tiene que cambiar, porque no puede ser que en Bolivia se proteja a los asesinos”, dijo Aguilera en abril de 2021 al presentar la iniciativa.



El diputado Richard Ribera, quien concluirá su gestión al frente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, confirmó que existen tres aspirantes para presidir esta instancia legislativa.



De concretarse la elección de cualquier de ellas, la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz elegirá por voto a una mujer después de 21 años, cuando lo hizo Norah Soruco, quien también fue presidenta de la Cámara Baja.



En la actual legislatura, la presidencia estuvo del lado de Creemos, como primera fuerza política del departamento. José Carlos Gutiérrez, Henry Montero y Richard Rivera han sido los tres últimos presidentes.