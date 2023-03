TSE busca actualizar la plataforma biométrica debido a que los equipos son obsoletos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no logró adjudicar la actualización de la plataforma biométrica para el empadronamiento debido a que en tres oportunidades la licitación fue declarada desierta. En este mes se volvió a licitar y el órgano electoral espera que el proceso concluya con la adjudicación con precio referencial de Bs 30 millones.

"A causa de esto el procesamiento de la información biométrica es cada vez más lenta y lo que queremos es no tener un cuello de botella en el momento que se habilite el calendario electoral", dijo Dávila en la presentación de la "Conformación del Padrón Electoral - Refuerzo al empadronamiento permanente".

"En 2018 se licitó y fue declarada desierta porque el proponente no cumplía con el requerimiento solicitado, la siguiente licitación fue en 2020 que también se declaró desierta al no presentarse proponentes, en 2022 se volvió a declarar desierta debido a que el proponente no cumplía con el requerimiento solicitado y este año desde marzo está la licitación", indicó Dávila.