TSE: "Oficialmente el Movimiento Sin Miedo no existe"

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó en claro que, a día de hoy, el Movimiento Sin Miedo (MSM) no tiene existencia oficial como partido político. Así lo confirmó este martes la vocal Dina Chuquimia, quien explicó que "no tiene un reconocimiento oficial. Es decir, no tiene personería jurídica con la cual ellos puedan presentarse (a futuras elecciones)".



La declaración de Chuquimia se produce en un contexto en el que el líder histórico del MSM, Juan del Granado, ha intensificado en los últimos días las señales del retorno del partido a la palestra política.