TSE pide al Senado sancionar la ley de suspensión de primarias antes del vencimiento de plazos

La iniciativa legal fue elaborada y presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en cumplimiento del acuerdo firmado el 10 de julio por 11 partidos políticos, dos alianzas con representación en el Legislativo (Creemos y Comunidad Ciudadana), los órganos Ejecutivo y Legislativo y representantes las organizaciones sociales, además de delegados del cuerpo diplomático y organismos internacionales.



El artículo único del proyecto de ley 482 señala: “La presente Ley tiene por objeto disponer, de forma excepcional, que para las Elecciones Generales 2025, no se llevarán a cabo las Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial, en consecuencia, no se aplicará el artículo 29 (Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial) y parágrafos 1 y II del artículo 51 (Solicitud de la alianza) de la Ley N° 1096, de 1 de septiembre de 2018, de Organizaciones Políticas”.



La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada del jueves y remitida al Senado para su revisión.



En el TSE esperan la promulgación de la norma en el menor tiempo posible, porque, si no, deberá convocar a las elecciones primarias el 17 de agosto, en cumplimiento a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.



“Hemos ingresado en un periodo de plazo fatal desde el 1 de agosto hasta el próximo 16 de agosto; si hasta el 16 de agosto no se aprueba una ley que suspenda la elección primaria no nos va a quedar otra al Órgano Electoral de arrancar con la banderita las elecciones primarias”, advirtió el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe.



A diferencia de lo que se esperaba y en contra del acuerdo de julio, dos senadores evistas de la Comisión de Constitución del Senado aprobaron el miércoles un proyecto de ley para realizar primarias abiertas, pensado en la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial.



La propuesta debía tratarse este viernes en el pleno del Senado, sin embargo, fue suspendida la sesión.