TSE ve que hasta diciembre puede haber judiciales; en el Legislativo esperan diálogo

El presidente del ente electoral, Óscar Hassenteufel, dijo que en la entidad está todo listo para llevar adelante el proceso de las elecciones judiciales dado que los preparativos, tomando en cuenta los plazos para cada paso ya se trabajaron en 2023, así como el presupuesto comprometido por el Ministerio de Economía. Lo único que falta es la aprobación de la ley por parte de la Asamblea Legislativa.



Además de aquello, para este año el calendario electoral del TSE programó las primarias.



“Esas elecciones primarias posiblemente deban realizarse en el mes de diciembre de este año y la convocatoria debe ser realizada 120 días antes. Por lo tanto, es posible, es totalmente factible que entre ese periodo de diciembre y lo que resta de aquí (enero) a ese mes, podamos llevar adelante la elección. Puede ser mayo, junio, julio, no vemos que haya ningún inconveniente para eso”, dijo Hassenteufel a la prensa.



La primera semana de enero cuando se inauguró el año electoral, los vocales Francisco Vargas y Tahuichi Tahuichi, afirmaban que como este año el TSE debe administrar las elecciones primarias, no podría encargarse de las judiciales, es decir de dos procesos electorales en una misma gestión porque así manda la Ley 026 de Régimen Electoral.



¿Es posible la realización de dos procesos electorales en un año? El artículo 87 de la Ley 026 de Régimen Electoral dice que no. “El Órgano Electoral Plurinacional no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato convocados por ley”.



Tahuichi planteaba la posibilidad de que el Legislativo apruebe una ley extraordinaria para administrar dos procesos en un mismo año.



Para Hassenteuffel, “en ningún caso va haber un choque (de elecciones) porque probablemente la elección primaria sea en el mes de diciembre, entonces no veo que haya ningún choque”, dijo la autoridad. También existe la posibilidad de que las primarias sean en enero de 2025.



Desde el Gobierno



El diálogo que anunció el vicepresidente Choquehuanca y que aún no convocó, es el punto de partida para que el Legislativo encuentre soluciones a la crisis judicial, según el ministro Lima. Y en ese diálogo se debe primero definir si van a seguir debatiendo el proyecto de ley 144 u otra propuesta. Lima dijo que dicho proyecto de ley no tiene el control de constitucionalidad y tiene errores.



No obstante, el Senado ya aprobó dicha Ley y la envió a Diputados de donde se suspendió su tratamiento.



“El control de constitucionalidad que ha planteado Ricardo Tórrez (expresidente del TSJ al proyecto 144) solo tiene que ver con el artículo referido a la suspensión de plazos y a esta categoría – que han creado ellos – de que subalternos se hagan cargo de la administración de los tribunales de justicia”, explicó Lima.



Por ejemplo, la autoridad agregó que la preselección de candidatos al órgano Judicial no se da en el proyecto de ley 144, sino que habilita a todo aquel jurista que llegue a los 65 puntos, lo cual sería muy simple. “No tendríamos lo que dice la Constitución que es la preselección”. Por lo que “esta propuesta del proyecto de ley 144 no cumple mandato constitucional, no preselecciona y el voto en plancha vulnera una serie de principios constitucionales”, afirmó Lima.



Un día antes, el 22 de enero, Lima afirmó que el proyecto de ley que presentó el diputado Jerges Mercado, junto a la propuesta de la senadora Silvia Salame e incluso la de los juristas independientes que piden una reforma constitucional, se deberían tomar en cuenta en el dialogo nacional.