Uagrm formaliza pedido de reunión a Arce Catacora para abordar el tema del Censo

El pedido de reunión se da un medio de una declaratoria de emergencia por parte de la institucionalidad cruceña, que llevó a una cumbre departamental el tema de diferimiento, en busca de un proceso censal oportuno y transparente. En dicha cumbre se determinó ir a un paro cívico el 25 de julio si es que el centralismo no atiende las demandas de más 300 instituciones que participaron en dicho encuentro.

No solo la Uagrm, sino diversas instituciones consideran que es necesario abordar el tema censal por las demandas que hay en materia de e ducación, salud, empleo, infraestructura, productividad y otros asuntos de interés general , es por ello que urge que las autoridades nacionales tengan la voluntad de sentarse a dialogar con la representación de Santa Cruz.

En esta línea, el concejal cruceño Manuel Saavedra (Demócratas) sostuvo que a los bolivianos los tienen que contar bien y que se está postergando algo que no es solo beneficioso para Santa Cruz, sino para todo el país.

"Como región tenemos que luchar para que el censo se haga como máximo en el primer semestre de 2023 para que los recursos puedan llegar a diferentes regiones. No hay un solo boliviano que no se vaya a beneficiar con el censo, eso debe mover a que haya una unidad no solo en la institucionalidad, sino también en la sociedad civil y la clase política", manifestó el concejal.