Un instructor es aprehendido por el accidente de cadetes en el Colegio Militar

El aprehendido, cuando era trasladado a celdas policiales, no quiso emitir ninguna declaración ante los medios de comunicación que estaban en el lugar, pese a insistentes preguntas de los periodistas.

“Este proceso ha sido abierto de oficio por lesiones culposas, ahora se cambia a lesiones gravísimas. (Pero mi defendido sólo) cumplía órdenes en el ejercicio específico del descenso y se ha dado una orden de suspender el salto de los dos cadetes heridos, esa orden no ha sido cumplida”, agregó el abogado.

El jurista aseguró que “se ha transmitido mediante radio que no salten porque, precisamente, no habían practicado y no había medidas de seguridad”.