Un lote de vacunas Sputnik V llegarían a Bolivia en los próximos días y anuncian posible contrato con Sinovac

Un nuevo lote de vacunas Sputnik V llegará en los próximos días a Bolivia, como había adelantado el lunes 5 de abril este medio.

“Después de varias reuniones con Rusia, nos van a enviar un pequeño lote máximo hasta mañana. Estamos esperando un tema de logística”, dijo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco Ferri. Sin embargo permanece en reserva la cantidad de dosis, aunque se conoció que corresponden a primeras dosis de la Sputnik V, mientras que las segundas dosis se enviarán en las siguientes semanas.

Recordemos que esta vacuna tiene componentes diferentes entre la primera y la segunda dosis.

Se tiene programadas otras cantidades para la siguiente semana.

“Desde el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya nos han confirmado que están enviando (el biológico) a Moscú; desde la capital rusa estamos ajustando la logística para traer las vacunas en un avión comercial. Pronto tendremos los detalles de la ruta de llegada. Nos envían ahora las primeras dosis y lo que corresponde a la segunda dosis llegaría en dos o tres semanas. Nos han confirmado que, antes de que termine abril, enviarán las segundas dosis de este lote”.

Es necesario recordar que en el caso de la vacuna Sputnik V, entre la aplicación de la primera y la segunda dosis se debe esperar un mínimo de tres semanas y un máximo de tres meses.

La propia embajada rusa adelantó a sus pares bolivianos que habría otras opciones de vacunas, como por ejemplo la EpivacCorona, que está siendo utilizada en Rusia y con buenos antecedentes clínicos y científicos; sin embargo, no la están exportando, debido a su uso interno exclusivo.

“Hemos estado viendo la vacuna Soberana 02, de Cuba, pero recién están completando la Fase III y, hasta que no sea aprobada y homologada, no podemos adelantarnos a ello. Recién en junio sería una opción, como otras vacunas también”, dijo el viceministro.

Ante la escasez de vacunas, se promete la posibilidad de importar vacunas entre varias opciones, durante el segundo semestre del año



En la Cancillería también adelantaron que hay conversaciones con Covaxin, de la India, pero mientras existan restricciones en las exportaciones de ese país habrá que seguir esperando. “No contábamos con estas medidas, ni los países ni las propias farmacéuticas y esto hace que se retrase la provisión de vacunas en todo el mundo”, dijo Blanco Ferri.

Otra opción desde China

Los países fabricantes de vacunas, como Rusia, China o la India, están restringiendo sus exportaciones porque dan preferencia a su consumo y abastecimiento interno. Sin embargo, el viceministro Blanco informó que existe una nueva posibilidad de negociar con la vacuna Sinovac. “El embajador de China nos comentaba ayer que han acelerado en su país una campaña masiva de vacunación, lo que ha provocado restricciones en las exportaciones incluso de insumos médicos para poder desarrollar las vacunas en otros países. Estamos muy cerca de suscribir un contrato con la empresa Sinovac, esperemos hacerlo pronto para que nos provean en el mes de mayo. Pero con la advertencia de las restricciones en China”.

Las vacunas en el país

La autoridad nacional ratificó que no hay más vacunas en el PAI (Programa Ampliado de Inmunización) nacional (que depende del Ministerio de Salud), ya que todo se ha distribuido a los Sedes (Servicios Departamentales de Salud). “Según lo que van cargando en el sistema, faltan colocar muchas dosis todavía”, dijo, aunque admitió que, en caso de que falten vacunas, deberán considerar un cambio en el plan de vacunación. Empero, la autoridad insiste en que hay vacunas que no se han aplicado. "Mientras se colocan esas (dosis), vamos a ir trayendo nuevos lotes y esperamos que no se suspenda el plan de vacunación. Todavía hay vacunas para aplicar en el país; no vamos ni por la mitad, según los registros”, dijo.

El cálculo es que se ha notificado la aplicación de poco más de 232.000 primeras dosis y hay casi medio millón de primeras dosis, “entonces faltan aplicar casi 270.000”, calcula.

Reconoció que es un tema de coordinación y argumentó que “los Sedes deberían estar coordinando con los centros de salud para irles entregando e ir reportando la información. Sostuvo que los tres niveles del Estado debiéramos coordinar para evitar esto y que se utilicen las vacunas; no sirve de nada que estén en las cámaras (frigoríficas). Por ahora no debiéramos retrasar el plan de vacunación, por que sí hay dosis y necesitamos saber dónde están”, dijo Blanco.

El viceministro prometió que seguirán alimentado (a los Sedes) con las vacunas que llegarán esta semana y que en la próxima se podrá contar con un lote más grande de Sputnik V.

