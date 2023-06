Uno de los cadetes accidentados: “Viví un infierno, no siento de las costillas para abajo”

“Estaba dormido casi dos semanas y media, estaba fuera de la realidad, incluso dicen que estaba muerto dos veces, me falta un pedazo de cráneo aquí arriba, no sé si se puede observar y eso lo que más me preocupa (…); no siento de las costillas para abajo, no siento mi barriga, no siento mis aparatos (…), ni mis piernas. He estado conectado a tubos respiratorios, sondas, era un infierno lo que viví durante tres semanas en terapia intensiva”, detalló.