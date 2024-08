Ven que Arce busca dirimir su pleito con Morales en el referéndum y 'evistas' aceptan; pero exigen que el presidente también ponga su cabeza en juego

Las reacciones

El diputado ‘evista’ Gualberto Arispe aceptó el desafío. “Vamos al referéndum, lo aceptamos desde el ala radical; pero aumentaremos una pregunta, si es que el pueblo está de acuerdo o no con el mandato de Luis Arce y David Choquehuanca. Si aprueba o no aprueba. Y si no lo hace, tendrá que irse. Él solito entra en esa cancha y nosotros aceptamos” , desafió.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, no piensa lo mismo. “Es un abuso por parte del presidente Arce utilizar la institución del referéndum, que es costoso en todo sentido, y no solamente en términos monetarios, solamente para resolver un asunto de su interés personal, que es su pleito con Evo Morales. Un patrimonialismo, que es el uso de bienes públicos para fines personales, es inexcusable”.

El expresidente Jorge Quiroga, en contacto con medios, señaló que desconoce cómo será la naturaleza de esa pregunta; “pero queda claro que la pelea que tiene Luis Arce con Evo Morales la quiere llevar a un referéndum. Que sus pleitos los solucione él, no entiendo lo que dice. Esto también le aplicará al propio presidente. Porque el resultado de una consulta de este tipo aplica para adelante y no de forma retroactiva. No hay nada que discutir respecto a Evo Morales, que tenía derecho a dos mandatos, utilizó un tercero violando la CPE en 2014. Buscó un cuarto pasando por encima el referéndum del 21-F. Evo ya no puede volver a postularse. Por eso, ya no sé qué quiere hacer Arce, veo una huida para adelante de un mandatario acorralado y un Gobierno que no tiene respuestas”.