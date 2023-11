Vocero presidencial: "No hemos conocido ni comentarios ni intenciones de cambios en el gabinete"

El vocero presidencial, Jorge Richter, aseguró este jueves que no conocen sobre un posible cambio de gabinete ministerial después de que surgieran nuevos rumores de un probable ajuste en el equipo de colaboradores del presidente Luis Arce en el comienzo de su cuarto año de gestión gubernamental.



"No hemos conocido absolutamente ni comentarios ni intenciones de que puedan existir cambios en el gabinete; ustedes sí saben que el actual Canciller va a tomar funciones en la CAN (como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) y está pronto a asumir las mismas, entonces, seguramente allí el Presidente tomará una decisión para determinar quién será la persona que sustituya al canciller Rogelio Mayta", dijo.



"Pero, después, un cambio mayor en el gabinete, pues, es algo que seguramente el Presidente evalúa en forma muy reservada y en absoluta reflexión personal, nosotros no tenemos conocimiento, no le podría informar, salvo esto que le acabo de mencionar (del Canciller)", agregó Richter en una entrevista con EL DEBER Radio.



Además, señaló que existen tres fechas que ya están prácticamente "institucionalizadas" y en las que se espera posibles cambios de gabinete, es decir, "el 6 de agosto, el 22 de enero y, desde hace tres años, también el 8 de noviembre".



El pasado 17 de octubre, el cabildo de las organizaciones sociales que apoyan el gobierno de Arce resolvió “evaluar y ajustar el gabinete ministerial, viceministerios y otras dependencias del Estado con autoridades con conciencia, convicción y compromiso político, que respeten las conquistas históricas del movimiento popular, que no saboteen al Gobierno y que no roben al pueblo”.



Entretanto, este miércoles, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó en sus redes sociales que ojalá los del Gobierno se "comiencen a preocupar por los más humildes y que los posibles cambios a su gabinete no sean maquillajes".