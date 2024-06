Ya son cinco días de bloqueo en la ruta Santa Cruz-Cochabamba y Huaytari se hace esperar

La ruta está bloqueada desde hace cinco días y no hubo “cuartos intermedios” en todo ese tiempo. Para desactivar esa extrema medida, los manifestantes demandaron “tan solo una señal” por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. Esperaron todo el día y ese gesto no llegó. Así, el corte de la ruta continúa.

“Si el presidente de la Cámara de Diputados nos pasa, incluso por WhatsApp la convocatoria a sesión con nuestra demanda, entraríamos solamente a una vigilia hasta la aprobación . No estamos pidiendo que venga al bloqueo y volverá transitabilidad”, explicó ayer el dirigente Intercultural de Yapacaní Wilder García a EL DEBER Radio.

El diputado Jerges Mercado, quien es el jefe de bancada de la facción arcista del MAS, dijo ayer que no había fecha para esa convocatoria. Indicó que no pudo reunirse con Huaytari para coordinar la agenda de trabajado legislativo y admitió que requieren votos para poder validar leyes en la Asamblea.

Esta obra de infraestructura cuenta con una financiación de $us 35 millones por parte de CAF-banco de desarrollo de América Latina y prevé vincular el Norte Integrado con Yapacaní. El crédito, para ser desembolsado, requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa. En ese poder del Estado, por efecto de la crisis judicial y política, existen empréstitos pendientes de aprobación por $us 900 millones .

“Les hemos aprobado, después de 40 años que estaban esperando, un primer tramo que es lo que llaman Franja Norte y ahora falta el otro tramo que es Integración Yapacaní. No me cabe duda que ni bien tengamos los votos necesarios, le aprobaremos también esta ley”, afirmó Mercado, aunque no precisó la fecha de la sesión.