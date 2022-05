YPFB garantiza normalidad en abastecimiento de diésel y atribuye a “ansiedad” las filas registradas

Escucha esta nota aquí

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizó este miércoles la normalidad en el abastecimiento de diésel en todo el país y atribuyó a “ansiedad” las largas filas que se registraron en días pasados.

Armin Dorgathen, presidente de esa instancia, en entrevista con EL DEBER Radio, indicó que se llega al 95 por ciento de distribución del carburante y sostuvo que el desfase presentado a inicio de semana se debió al mantenimiento que se realiza en el puerto de Arica (Chile) y al incumplimiento de un contrato con una empresa en Perú.

“En este momento no tenemos ningún problema de abastecimiento porque hemos logrado meter mayor cantidad de cisternas, de acuerdo al punto disponible, en los diferentes puntos, estamos tomando otro tipo de acciones, y en este momento no tenemos problemas en ningún lado”, señaló.

Detalló que el producto ingresa al país desde Paraguay, Argentina, Chile y Perú, siendo una empresa de la última nación la que no pudo cumplir con los envíos, ocasionando que la disponibilidad baje a un 82 por ciento, lo que provocó problemas en departamentos del occidente, y producto de eso, sobredemanda en otras regiones.

“Ayer (martes) no tuvimos filas, hoy estamos trabajando para ingresar mayor crudo y trabajaremos diariamente para llegar a la primera semana de junio donde el buque descargará el diésel en Arica”, acotó el titular.

Sobre Santa Cruz, YPFB sostiene que el abastecimiento proviene de Argentina y Paraguay, donde no existe ningún inconveniente. “A raíz de las filas que se vieron en Oruro y La Paz, se generó una ansiedad, el despacho fue de más de tres mil metros cúbicos y eso ocasiona en desfase, no es que nos sobre el producto, pero tenemos 82 por ciento, si tengo 100 panes para abastecer a 10 familias, doy a 10 panes, pero si una pide 15, porque le dicen que no hay pan, sí o sí tendremos una familia con cinco”, dijo.

La demanda nacional llega a 5.500 y 6.000 metros cúbicos por día, pero se detectó que sube también el contrabando, razón por la que se asumirán acciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). También garantizó que se mantendrá el precio y que la calidad es la misma que habitualmente se recibe.

“Hay departamentos, como Chuquisaca, que no tiene frontera, donde el requerimiento es menor al de departamentos que tienen frontera, donde sí existe contrabando y el despacho que se les envía llega casi al doble, la mayoría. Es interesante, 190 o 200 metros cúbicos en Chuquisaca, y los departamentos de alrededor llegan a 400 metros cúbicos, como Oruro, Potosí, Tarija y Beni”, concluyó.