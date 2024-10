Consejos para cuidar la piel en época de humareda

Tener un buen jabón es esencial ya que este nos barre la suciedad de la piel y muchos de ellos ya vienen con activos para complementar una mejor textura de la piel. Como nutrición aconsejo tomar bastante agua, vitaminas antioxidantes como la C, zinc, magnesio, omegas, vitamina D3 y no olvidar el colágeno que es algo básico desde los 25 años. Es importante evitar las grasas saturadas y exceso de dulces o azúcares, ya que estos además de no ser saludables, opacan la piel.