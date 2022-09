Cuatro bolivianos están en España reforzando sus conocimientos en gastronomía

Mauricio Montaño tiene 22 años y siempre le ha gustado la cocina. Su padre es médico y su madre bioquímica, y su pasión por la cocina le viene “porque comencé a cocinar para la familia con una de mis tías y eso me gustó. Estoy en el último año y aprender de las cocinas del Ran de Mar es todo un lujo para mí porque me gusta mucho trabajar con el pescado fresco”. El sueño de Mauricio, al igual que el de Jaime Allegri, es, en un futuro, abrir un restaurante propio. “Empecé como hobby, cocinando con mi abuela y viendo programas de televisión. Me encanta la cocina mediterránea y tradicional”, señala Jaime, quien junto a Nayer y Donaji, trabaja en el restaurante Na Caragola, en Sant Elm, y comparten apartamento. “La experiencia no puede ser más positiva. Para mí es la tercera vez que tengo la oportunidad de realizar prácticas aquí y sin duda en España, y más concretamente en Mallorca, se le da mucha importancia a la gastronomía, algo que comienza a coger fuerza en Bolivia”, dijo.