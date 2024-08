Fabiana Weise, psicóloga dedicada a la salud mental y el bienestar

Una de las cosas que me llevó a dedicarme a esta rama de la psicología fue atravesar por inseguridades con mi cuerpo que con el tiempo me di cuenta de que me limitaban a hacer muchas cosas. Cuando investigaba más sobre estos trastornos me despertaba mucha curiosidad ver como el deseo de tener un ‘cuerpo perfecto’ podía llevar al sufrimiento de una persona. Ahora, estudiada en el tema de los trastornos alimentarios, y sus conductas peligrosas, entiendo que va mucho más allá de los atracones de comida y querer ‘ser flaca’.