¿Por qué no puedo bajar de peso?

Este proceso debe iniciarse con regular nuestra bioquímica interna, corregir cualquier desarreglo o deficiencia que presentemos, para que el tratamiento sea efectivo y a largo plazo. No es aconsejable someterse a cualquier tratamiento que no tenga sustento profesional, averigüe, infórmese y realice las preguntas pertinentes, no tome cualquier cosa bajo el rótulo de bajar de peso o reducir grasa y otras formas comerciales, está en su derecho de saber cómo funciona y qué efectos colaterales le producirá. Su cuerpo es uno y no tiene repuestos, cuídelo, la salud se la aprecia generalmente cuando se la pierde.