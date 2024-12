Raquel Sánchez de Añez: Una vida de resiliencia y creatividad

- Siempre he sido muy inquieta y he trabajado en muchas áreas. Hace muchos años, tenía una agencia de publicidad que me permitió relacionarme con varios clientes y, principalmente, con los medios televisivos. Entonces, en 1988, me diagnosticaron fibromialgia, una enfermedad que, aunque me limita en algunas cosas, no ha logrado quitarme las ganas y el deseo de estar siempre activa, creando y haciendo lo que más me gusta: tejer.