Armando Ibáñez: “De aquí en adelante tenemos que acostumbrarnos a ser ganadores”

Escucha esta nota aquí

Armando Ibáñez asumió la conducción técnica de Real Potosí, la tarde de este viernes. La dirigencia del equipo lila realizó la presentación del nuevo DT y sus colaboradores al plantel de jugadores. De entrada, Ibáñez lanzó un reto a sus jugadores, que actualmente ocupan el penúltimo lugar en la tabla de posiciones del campeonato de la División Profesional.

“La situación en la que está el club no puede seguir así y no es venderles humo, pero yo creo hay un gran plantel aquí. No me interesa lo que paso atrás, porque no es ético criticar a nadie, pero de aquí en adelante tenemos que acostumbrarnos a ser ganadores”, les dijo Ibáñez a sus nuevos pupilos.

Ibáñez asumió en el cargo en reemplazo del español Carlos Fonseca que fue cesado en sus funciones por la dirigencia tras la derrota ante Real Santa Cruz, por 4-1, el miércoles.

“Venimos muchachos a ayudar y que ustedes nos ayuden a nosotros. Yo siempre he dicho que en el fútbol lo más importante es el jugador. No tengo compromiso con nadie, vengo a hacer lo mejor que pueda, el trabajo no se negocia”, expresó el DT.

Ibáñez llegó a Potosí con tres colaboradores que también fueron presentados este viernes: David Camacho (preparador físico), Tito Pérez (entrenador de arquero) y Edú Monteiro (ayudante de campo).

“Tenemos una planificación, pero hay que ver que va a pasar con el fútbol boliviano, esperemos que esto se solucione para ver que hacemos”, dijo Ibáñez con relación a la paralización del torneo.

Unas horas antes de la presentación de Ibáñez, el español Fonseca de despidió de la afición lila a través de la cuenta oficial del club en Facebook.

“Agradecer a la ciudad, al club, a toda persona implicada en Real Potosí. El proceso iba bien, pero tuvimos muy mala suerte con los arbitrajes…Agradecido con toda la hinchada y me llevo un poquito de Potosí y de Real para toda la Vida”, manifestó Fonseca.

Lea también Motor El Circuito Óscar Crespo se posterga debido a la pandemia de coronavirus La Febad tomo esa decisión debido al incremento de casos positivos de Covid-19 en la capital del país. La prueba tenía que correrse entre el 29 y el 30 de este mes

​